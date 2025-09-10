No hay que ser un genio para darse cuenta de que los ciudadanos no están contentos con el rumbo del Gobierno y por eso le dieron la espalda en las urnas.

Pero a juzgar por la reacción del Gobierno, ellos si necesitan explicaciones sobre lo sucedido por lo que Nicolás Munafó se encargó del tema.

"No es el aparato peronista. Si vos en dos años no hiciste ni 10 metros de asfalto, están las rutas hechas mierda y no las arreglás, las autopistas que se estaban haciendo no las terminaron, no hacés ninguna escuela ni arreglás nada… ¿¿quién carajo te va a votar??"