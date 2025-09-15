Cruel e insensible
Nicolás Márquez: "Milei tiene una frase cierta, 'con el culo ajeno somos todos putos'"
El biógrafo del presidente habló con Romina Manguel y defendió todas las medidas del gobierno usando una frase controversial.
Como si le faltaran frases escatológicas y pornográficas para el recuerdo, Nicolás Márquez se encargó de agrandar el álbum de Javier Milei.
El escenario fue la entrevista que le realizó Romina Manguel, segura de que iba a encontrar un título con solo pinchar un poco al biógrafo y amigo del presidente.
Pero no fue necesario demasiado, Márquez solo se encargó de la tarea al recordar una frase que suele usar Milei y lo pinta entero.