Como si le faltaran frases escatológicas y pornográficas para el recuerdo, Nicolás Márquez se encargó de agrandar el álbum de Javier Milei.

El escenario fue la entrevista que le realizó Romina Manguel, segura de que iba a encontrar un título con solo pinchar un poco al biógrafo y amigo del presidente.

Pero no fue necesario demasiado, Márquez solo se encargó de la tarea al recordar una frase que suele usar Milei y lo pinta entero.