Nico Descalzo desenmascaró al Gobierno en su intención de entregar el país a los Estados Unidos.

Ahora las decisiones económicas y la intervención sobre el mercado de cambios no las toma más el Gobierno sino que lo hace el Tesoro de los Estados Unidos.

Pablo Duggan no pudo más que burlarse de lo que supuestamente es leído como poner palos en la rueda cuando en realidad no es más que pretender que un hospital pediátrico modelo o una universidad funcionen como corresponde.