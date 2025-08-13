Hay que tener cara
Ni Viale se la dejó pasar: Francos dijo que la oposición exagera con la estafa $LIBRA porque "no hay ningún perjudicado"
Jonatan Viale entrevistó al Jefe de Gabinete en TN y tuvo que recordarle que la estafa de la cripto $LIBRA, que promocionó el presidente, generó doscientos millones de dólares de pérdidas.
Es uno de los temas que más preocupa a Javier Milei porque su repercusión es internacional y se lo está investigando por el hecho en los tribunales estadounidenses.
Al promocionar la cripto $LIBRA desde su cuenta personal, Milei se autoincriminó y los datos posteriores lo dejan aun peor parado.
Guillermo Francos, en su rol de bombero mediático del gobierno, intentó apagar el fuego de la comisión investigadora del Congreso en la entrevista con Viale en TN, pero no le resultó tan fácil.
El mismo Jonatan Viale, un incondicional del oficialismo, tuvo que corregirlo cuando quiso minimizar el hecho diciendo que no hubo perjudicados.