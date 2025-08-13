Es uno de los temas que más preocupa a Javier Milei porque su repercusión es internacional y se lo está investigando por el hecho en los tribunales estadounidenses.

Al promocionar la cripto $LIBRA desde su cuenta personal, Milei se autoincriminó y los datos posteriores lo dejan aun peor parado.

Guillermo Francos, en su rol de bombero mediático del gobierno, intentó apagar el fuego de la comisión investigadora del Congreso en la entrevista con Viale en TN, pero no le resultó tan fácil.

El mismo Jonatan Viale, un incondicional del oficialismo, tuvo que corregirlo cuando quiso minimizar el hecho diciendo que no hubo perjudicados.