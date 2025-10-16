A Lilia Lemoine le encanta el escándalo, que se hable de ella por lo que dice o cómo agrede a las personas en lugar de fijarse en que presentó un sólo proyecto de ley en sus dos años de mandato pero cada vez que va al recinto termina cruzándose violentamente con alguien.

Si bien la vicepresidente Victoria Villarruel y su excompañera de bloque, Marcela Pagano, son sus víctimas favoritas, tampoco tiene pudor en atacar a los trabajadores y a la gente que ejerce su derecho a manifestarse. Fue justamente Pagano la que dijo en más de una ocasión que la diputada Lemoine no está en pleno uso de sus facultades mentales.

Pero esta vez tal vez quebró el récord de la ridiculez ya que en plena calle. Es probable que alguno de los trabajadores identificados con ATE y la leyenda "jubilados" le hayan dicho algo a la diputada y su reacción fue comenzar a filmarlos y amenazarlos con denunciarlos por acoso.

Lástima que el video que grabó la diputada es la prueba fundamental para demostrar no sólo que no hubo acoso de parte de los trabajadores sino que, en todo caso, la acosadora fue Lemoine.