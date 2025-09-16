Ni Patricia Bullrich parece haber escuchado la cadena de Milei y las redes hicieron lo suyo
El periodista de TN tal vez condicionó un poco a la ministra ya que antes de preguntarle la puso en el lugar de politóloga, pero parece que ella no había escuchado atentamente al Presidente.
Además de adularla diciéndole que tenía muchos años en política, como si eso fuera un mérito, y que es politóloga, la pregunta comenzó con una afirmación que asegura que fijar marcos evaluatorios es un riesgo y es algo que ya había sufrido Mauricio Macri y le tiró: ¿Qué te hace pensar que decir hoy ‘lo peor ya pasó’, no es un riesgo?
La respuesta fue concreta, Patricia Bullrich, por desconocimiento, porque no prestó atención o tal vez porque quiso despegarse del discurso de Milei aseguró: "Yo no dije ‘lo peor ya pasó’". Y le tuvieron que explicar que el que había dicho esas palabras había sido el propio Milei.
La ministra decidió salir por la tangente asegurando que en marzo estábamos mejor que ahora y que ahí empezó lo que denominó como "la guerra política". Si, la ministra dijo que en marzo estábamos mejor.