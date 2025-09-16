Además de adularla diciéndole que tenía muchos años en política, como si eso fuera un mérito, y que es politóloga, la pregunta comenzó con una afirmación que asegura que fijar marcos evaluatorios es un riesgo y es algo que ya había sufrido Mauricio Macri y le tiró: ¿Qué te hace pensar que decir hoy ‘lo peor ya pasó’, no es un riesgo?

La respuesta fue concreta, Patricia Bullrich, por desconocimiento, porque no prestó atención o tal vez porque quiso despegarse del discurso de Milei aseguró: "Yo no dije ‘lo peor ya pasó’". Y le tuvieron que explicar que el que había dicho esas palabras había sido el propio Milei.

La ministra decidió salir por la tangente asegurando que en marzo estábamos mejor que ahora y que ahí empezó lo que denominó como "la guerra política". Si, la ministra dijo que en marzo estábamos mejor.