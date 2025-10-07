Tal como dicen Trebucq y Majul, todo este circo, si la economía anduviera bien y floreciente podría ser tomado de otra manera.

Pero hasta el lacayo Majul recordó el tema $LIBRA, Spagnuolo y las coimas de Karina y, claro, el último escándalo del narcodiputado José Luis Espert que termina de dibujar un panorama en el que realmente no hay nada que festejar.

La cierto es que el Gobierno acaba de perder una elección importante, tuvo que correr a su principal candidato y en 20 días se enfrenta una vez más al sufragio de las urnas donde el pueblo puede decirle de manera directa que tan conforme está con el rumbo del Gobierno.

Cuando ni tus más fieles empleados pueden bancarte es que no estás haciendo las cosas bien.