Tarde y acosado por la reacción de los medios y la gente en general, el candidato a diputado por LLA intentó explicar el origen del dinero que "apareció" en su cuenta y dio una tercera versión de los hechos aunque ya no le creen ni siquiera sus amigos de LN+.

Tal vez fue un poco tarde para explicarlo, tal vez si realmente se trató de un contrato legal ente privados esa debería haber sido la primera versión. Pero lo cierto es que Espert primero dijo que ese dinero era para el partido, cosa que fue desmentida por Unite, después se negó a desmentir o confirmar el haber recibido ese dinero y ahora dice que no sabía quién era Fred Machado, y que el pago fue por una asesoría a una empresa en Guatemala que ni siquiera se hizo a causa de la pandemia. Todo raro.

Ni Alejandro Fantino creyó en la infantil explicación del candidato quien encima introdujo el tema Guatemala a la discusión y en Neura contaron todo lo que sucede en ese país con las empresas de Federico ‘Fred’ Machado. De Guatemala a guate peor.