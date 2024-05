En la tarde de este jueves el presidente Javier Milei, junto a un grupo de sus funcionarios mas cercanos, abordará el avión presidencial para viajar a España, donde se alojaran en un hotel pagado por el Estado Argentino.

El problema es que el mandatario no va a tener ninguna reunión de Estado con ningún funcionario español, sino que presentará su libro, se reunirá con el presidente del partido de ultraderecha español VOX y dará una charla ante empresarios.

Como no va en calidad de Presidente ya que no tendrá reuniones oficiales tampoco será recibido por el rey, por lo que cada vez se entiende menos por que el Estado argentino, en el que supuestamente no hay plata, debe hacerse cargo de los gastos de este viaje de placer del presidente que se calcula en cerca de medio millón de dólares.

Para peor, el vocero confirmó que le mes próximo Milei volverá a viajar a España por lo que podría haberse ahorrado este dinero al menos para simular la austeridad que ostenta.