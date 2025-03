Además de trabajar como periodista, Nelson Castro es médico y tenía como pasatiempo diagnosticar a Cristina Kirchner de quien no sólo dijo que sufría síndrome de Ubris sino que también aseguró que era patológica y obsesiva.

A nadie escapa que el discurso de Javier Milei estuvo plagado de inconsistencias y cifras que nadie sabe de dónde sacó.

Uno de los puntos más complicados a ese respecto fue cuando habló de los alquileres y el otro fue cuando se atrevió a hablar de pobreza con cifras que ni siquiera se condicen con las oficiales.

Castro aseguró que eso de "creerse el dueño de la verdad absoluta y despreciar a los otros es uno de los males del poder" y eso no quiere decir que no pueda discrepar pero no lo autoriza a despreciar al otro.