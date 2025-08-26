Nelson Castro tiene la idea fija con el peronismo, al que por un lado minimiza destratándolo y considerándolo una caricatura de sí mismo, y al mismo tiempo le teme.

Con la sorpresa del acceso de los libertarios al poder, Castro oscila entre la crítica a los “modos populistas” que utiliza y el elogio a su plan económico.

Como su forma de hacer política desde hace años es criticar al kirchnerismo, cuando quiso abordar el tema de los audios de Diego Spagnuolo, no supo encontrar una fórmula que no sea la que viene utilizando.