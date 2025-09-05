Como si fuera un secreto guardado bajo cuatro llaves, según Nelson Castro recién ahora el mercado se ha percatado de los desequilibrios psicológicos de Javier Milei.

Con la confianza que le ha dado el ya célebre diagnóstico de Síndrome de Hubris con el que diagnosticó a Cristina Kirchner, Castro se autoconsidera un erudito en la materia.

Incluso fue más allá y se lanzó en un panegírico sobre Winston Churchill que esconde la crítica de su personalidad, para poner en contexto la salud mental de los gobernantes.

Si es cierto el dato de Nelson y para los mercados la inestabilidad del presidente es un tema crucial, sus días están contados.