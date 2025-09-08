"Ojo con la conflictividad social" le advirtió a Javier Milei el conductor de TN, Nelson Castro, viejo conocedor de las reacciones populares.

El resultado estaba fuera de las expectativas de La Libertad Avanza y la apabullante diferencia es una señal indiscutible de que los tiempos han cambiado.

El planteo de Castro tiene un trasfondo: la incógnita que despierta saber cómo reaccionará Javier Milei con la derrota consumada.