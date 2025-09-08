Cambió el escenario
Nelson Castro: "El mileísmo entra en estado de shock, ojo con esto, no sé cómo va a poder gobernar de acá a octubre"
El periodista de TN le habló a los votantes del gobierno y adelantó el riesgo que se le viene al oficialismo con el Congreso y la justicia jugando diferente.
"Ojo con la conflictividad social" le advirtió a Javier Milei el conductor de TN, Nelson Castro, viejo conocedor de las reacciones populares.
El resultado estaba fuera de las expectativas de La Libertad Avanza y la apabullante diferencia es una señal indiscutible de que los tiempos han cambiado.
El planteo de Castro tiene un trasfondo: la incógnita que despierta saber cómo reaccionará Javier Milei con la derrota consumada.