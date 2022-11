Lo de Viviana Canosa podría calificarse de creativo si no fuera patético y ofensivo por donde se lo mire.

Como todavía no puede volver a la pantalla pero ya debe haber firmado algun contrato la ex conductora del odio volvió en forma de avatar pero por su discurso no quedan dudas de que se trata de ella.

El tema es que más allá de la basura política que dice siempre, tirando supuesta data de sus informantes que ya han demostrado ser pescado podrido, esta vez se metió con Messi y la selección en un momento un tanto sensible.