Roberto Navarro replicó una información que también fue dada a conocer por otros analistas políticos, acerca de la trampita que el gobierno quiere hacer para las elecciones que resulta bastante insólita.

El periodista reveló el extraño y errado método que implementaría el presidente para no salir a hablar de una derrota sino, por el contrario, de una victoria a pesar de los resultados que podrían ser muy adversos.

"Como a Milei le dijeron tenés que ganar si no te dejamos solo empezó a ver cómo ganar", comentó Navarro y expresó que Milei hizo un simulacro de elecciones donde puso un número nacional.

A pesar de que las elecciones en 24 distritos diferentes, con distintas fuerzas políticas que representan al peronismo en su conjunto, el libertario buscaría solo contar los votos de Fuerza Patria para intentar maquillar la derrota. Aunque, como se sabe, en muchas provincias el kirchnerismo es representado con diferentes nombres.

En coincidencia, el presidente Trump fue protagonista de durísimas declaraciones contra el gobierno libertario de Milei cuando aseguró: "Me cae simpático pero no hagas que parezca que lo está haciendo bien, se están muriendo".