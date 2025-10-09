Parece que en La Libertad Avanza no se salva ninguno. Después de haberse confirmado que el narco Fred Machado financió la campaña de José Luis Espert, con documentos y depósitos que lo certifican, están apareciendo nuevas puntas y cada vez hay más gente complicada.

Roberto Navarro contó que Fred Machado le giró muchísimo dinero a una empresa láctea que se llama ‘Lácteos Vidal’ y que "casualmente" es una de las empresas aportantes a la campaña de Patricia Bullrich.

Si bien aún no hay mucho para conectar una cosa con la otra también es cierto que, detrás de tantas mentiras, no sólo de Espert sino también de Patricia Bullrich, es fácil pensar que al menos hay algo que explicar en esas transacciones.

Sin dudas la Justicia tiene mucho trabajo por delante.