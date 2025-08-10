En la provincia de Córdoba las tensiones políticas se agudizan de cara a las elecciones, y en ese marco la diputada Natalia de la Sota presentó su nuevo espacio para enfrentar el ajuste del presidente Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora.

“Le hace mucho daño al país y Córdoba”, dijo De la Sota sobre Milei. “Mi posición fue votar en contra de las propuestas de Javier Milei, fundamentalmente La Ley Bases, que es el ajuste y la discriminación a las provincias”, agregó.

"Es darle una navaja a un mono", resumió la diputada.