“Reconozco que ya te extraño, Mauricio… Y mirá que te puteábamos, pero estos son inviables…”, esta frase fue revelada por Nancy Pazos en su columna dominical. ¿Quién la pronunció?: el mismísimo Paolo Rocca.

"La frase sonó en la Quinta Los Abrojos hace escasos diez días. El ex Presidente solo respondió con una mueca que no llegó ni a sonrisa. En su interior sentía euforia. Una euforia reivindicativa no solo de sus últimos “ingratos” dos años, sino de casi toda una vida. Porque quien había ido a tocarle la puerta casi en tono de rendición amorosa, quien lo impulsaba a imaginar que su regreso triunfal no era una fantasía negadora, quien le había hecho sentir un orgasmo a su ego era, ni mas ni menos, que uno de los empresarios que más lo había destratado durante toda la vida", escribió Pazos.

La periodista fue crítica con el establishment argentino y sugirió: "¿Entenderán los dueños de la Argentina que esta vez nos salvamos todos o no se salva nadie y que siempre se puede estar aún peor?". "Los errores del Gobierno y de la oposición saltan a la vista a lo largo de toda la historia Argentina. Aburre esa grieta. La pregunta para quienes apostaron a este país con trabajo, capital e iniciativa es: ¿van a irse todos a vivir a Punta del Este o radicarse en Asunción o van a intentar desde otro lugar, reconociendo las propias zonas erróneas, que tienen mucho para aportar siempre que no sea por imposición?", concluyó.