La mesa de diálogo convocada por el gobierno nacional tras la derrota en de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses ya recibió el rechazo del mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, y del jujeño Carlos Sadir, entre otros líderes provinciales.

En el ciclo matutino de Telefe, A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa, analizaron este tema y se generó intenso cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos.

Según la libertaria Brey, el malestar de los gobernadores se debe a "motivos personales". Frente a eso, Pazos la interrumpió y le aclaró: "No son personales, son políticos".

Luego, Pazos, explicó la postura de los mandatarios provinciales: "Para que nos vamos a sentar, si no sentamos en el Pacto de Mayo y después no me ayudaste nunca más".