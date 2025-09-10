Nancy Pazos se cansó de la sanata de Mariana Brey y le paró el carro en vivo
En el ciclo "A la Barbarossa" analizaron la fallida convocatoria del presidente Javier Milei a una mesa de diálogo. La panelista libertaria dijo que los gobernadores la rechazan "por temas personales" y se armó un fuerte cruce.
La mesa de diálogo convocada por el gobierno nacional tras la derrota en de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses ya recibió el rechazo del mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, y del jujeño Carlos Sadir, entre otros líderes provinciales.
En el ciclo matutino de Telefe, A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa, analizaron este tema y se generó intenso cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos.
Según la libertaria Brey, el malestar de los gobernadores se debe a "motivos personales". Frente a eso, Pazos la interrumpió y le aclaró: "No son personales, son políticos".
Luego, Pazos, explicó la postura de los mandatarios provinciales: "Para que nos vamos a sentar, si no sentamos en el Pacto de Mayo y después no me ayudaste nunca más".