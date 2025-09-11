Con crudeza, Nancy Pazos mostró el momento que vive la política argentina, donde desde el oficialismo -y sus principales órganos de difusión- se azuza la idea de que el peronismo está preparando un golpe contra Javier Milei.

Con el intento de abrirle los ojos, la conductora de Radio 10 le pidió al gobierno que reflexione sobre el rumbo económico.

Incluso fue más allá y advirtió que el peronismo está lejos de pretender tomar el poder ahora ya que ni siquiera está en condiciones de hacerlo.