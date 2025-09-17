Nancy Pazos y Mariana Brey se vienen chuceando desde hace tiempo, la segunda defendiendo el gobierno libertario a ultranza y la primera marcándole la cancha.

La pelea subió de temperatura en el último programa de Telefe que terminó con un insulto de Pazos que sonó como un campanazo a la hora de la siesta.

El "pelotuda" hizo tanto ruido que en Intrusos fueron en busca de las repercusiones y se encontraron con el contragolpe de Nancy.

El descargo de Nancy Pazos

En ‘El amor es más fuerte’, el programa que conduce en Radio 10, Pazos explicó su actitud.

EL DESCARGO DE NANCY TRAS SU CRUCE CON BREY | Pazos en #ElAmorEsMasFuerte