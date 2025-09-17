Acusación de golpista
Nancy Pazos justificó por qué le dijo "pelotuda" a Mariana Brey: "Yo la insulté y está mal, pero se merecía que se lo dijera"
En Intrusos entrevistaron a la conductora de 'El amor es más fuerte' a la salida de la radio y le preguntaron por el durísimo cruce con su compañera de 'A la Barbarossa'.
Nancy Pazos y Mariana Brey se vienen chuceando desde hace tiempo, la segunda defendiendo el gobierno libertario a ultranza y la primera marcándole la cancha.
La pelea subió de temperatura en el último programa de Telefe que terminó con un insulto de Pazos que sonó como un campanazo a la hora de la siesta.
El "pelotuda" hizo tanto ruido que en Intrusos fueron en busca de las repercusiones y se encontraron con el contragolpe de Nancy.
El descargo de Nancy Pazos
En ‘El amor es más fuerte’, el programa que conduce en Radio 10, Pazos explicó su actitud.