Nancy Pazos y Mariana Brey se vienen chuceando desde hace tiempo, la segunda defendiendo el gobierno libertario a ultranza y la primera marcándole la cancha.

La pelea subió de temperatura en el último programa de Telefe que terminó con un insulto de Pazos que sonó como un campanazo a la hora de la siesta.

El "pelotuda" hizo tanto ruido que en Intrusos fueron en busca de las repercusiones y se encontraron con el contragolpe de Nancy.

El descargo de Nancy Pazos

En ‘El amor es más fuerte’, el programa que conduce en Radio 10, Pazos explicó su actitud.