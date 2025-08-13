Con la claridad que a caracteriza, y en otro duro editorial contra las medidas del gobierno de Javier Milei, Nancy Pazos lanzó una dura crítica por el rumbo económico de la gestión libertaria.

“Así como están las cosas, esto no va", lanzó Pazos en su programa de radio, y con su comentario cuestionó el impacto de las políticas del Gobierno sobre la industria nacional.

"No va porque, obviamente, los industriales, si venden los productos para que se los compren, tienen que venderlos más baratos de lo que a ellos les costó hacerlos. Por eso no venden los productos”, afirmó Pazos al desarrollar su idea.