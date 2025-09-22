Las versiones del supuesto préstamo de 30 mil millones de dólares que Estados Unidos le daría la Argentina fue totalmente desmentido por el ministro de Relaciones Exteriores

Gerardo Werthein tuvo que salir urgentemente con Eduardo Feinmann para desmentir esta información y aclarar que "eso es falso".

En ese marco, la periodista Nancy Pazos analizó la situación del país y fue lapidaria con su comentario al asegurar que "el gobierno está en terapia intensiva".

Desde su programa en Radio 10, aseguró que "la economía financiera y la economía real de este país, está en terapia intensiva. El gobierno está haciendo lo posible por llegar al 26 de octubre".

Además, la periodista criticó además el viaje de Milei a Estados Unidos: "Salieron a buscar al último prestamista, que es Estados Unidos". Y agregó: "Toda esta ayuda es para sostener algo que ya no se sostiene".