La noche del viernes tuvo un fuerte movimiento político en el Gobierno, ya que Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete y fue reemplazado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La salida de Francos y la renuncia simultánea de Lisandro Catalán en Interior reavivaron el debate sobre la interna libertaria y los métodos de conducción en la Casa Rosada.

Nancy Pazos, conductora de Inteligencia Artesanal, analizó la maniobra y señaló: "Ganó Karina, y cómo ganó…".

Según la periodista, la secuencia del viernes fue el reflejo de un reordenamiento de poder que tiene como epicentro a la secretaria general de la Presidencia. "Mientras Macri estaba reunido con Milei y Karina, acto seguido renuncia Francos", señaló para graficar el trasfondo político.

Pazos también subrayó el nuevo rol que pasará a ocupar Santiago Caputo: quedará ubicado "debajo de Adorni", pese a haber aspirado al principal sillón operativo del Ejecutivo.

"A simple vista, el cargo a Adorni le queda grande. Este es un Gobierno que tiene muchos problemas de ejecución,.explicó.

El análisis completo: