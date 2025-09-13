El resevés político que sufrió el gobierno con el triunfo del peronism bonaerense profundizó la crisis dentro de La Libertad Avanza y permitió que diferentes sectores endurezcan sus opiniones contra el presidente Javier Milei.

En ese marco, el diputado nacional Emilio Monzó se mostró preocupado por los vetos de Milei y realizó un fuerte comentario sobre el rol presidencial.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el legislador advirtió que "en Argentina lamentablemente los presidentes tienen problemas judiciales".

Monzó dijo que "no le gusta" que Cristina Kirchner este condenada. "Me gustaría que los presidentes en Argentina no estuvieran presos y no fuesen perseguidos como Cristina (Kirchner)", agregó.