Nancy Pazos dejó una sentencia rotunda al hablar de las elecciones del domingo y del panorama política-económico que enfrenta el Gobierno Nacional.

“La Argentina no vota moral, vota con los bolsillos, y esos bolsillos lamentablemente están vacíos”, dijo la conductora en su programa de C5N.

Al comparar con Mauricio Macri, Pazos recordó que en las elecciones de medio término del 2017 ganadas por el macrismo, "la holgadez que tenía Macri, no la tiene Milei. En términos económicos, llega con todo estallado".

Es la economía, estúpido

"Hay parálisis comercial: no se compra, no se vende. Cierran fábricas todos los días. Hasta hace poco se vendían bienes durables, porque los que tienen plata se dolarizaban así. Ahora ni eso. El rubro de ventas de autos bajó un 13%, un montón. Lo que era una tontería como elección, terminó siendo importante por la propia incapacidad política del Gobierno", analizó Nancy.

Y concluyó: "El lunes cuando abran los mercados, tras las elecciones, alguien va a tener que salir a hablar. Porque aquellos que jugaron al carry trade, quieren estar seguros que se la pueden llevar de vuelta. En el medio del quilombo político, están aquellos que la quieren sacar del mercado".

