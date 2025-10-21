El gobierno está entre la espada y la pared después del ultimátum de Donald Trump para futuros desembolsos. O gana o se hunde.

Si bien sabe que el triunfo claro es bastante complicado que se de, intentará maquillarlo haciendo una interpretación creativa de los resultados, dispersando el voto peronista.

Pero Nancy Pazos adelantó que nada eso le va a resultar porque el escrutinio será demoledor para La Libertad Avanza y Fuerza Patria obtendrá más diputados de los que tenía.