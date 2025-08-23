La sospecha de Nancy Pazos es fundada, tanto porque es el modus operandi habitual de Mauricio Macri, quien se suele cobrar los desplantes aunque tenga que esperar el momento para hacerlo, como por el manejo de los tiempos de la justicia.

Sin certezas pero con mucha intuición, la conductora de Radio 10 -que conoce de primera mano los manejos del exmandatario- apuntó en esa dirección.

Después dio un paso más y se preguntó cómo actuará Javier Milei en la adversidad, y si será capaz de entregar a su hermana para conservar la gobernabilidad.