Luego de la paliza que recibió el gobierno en las urnas, varios comunicadores oficialistas empezaron a cambiar su discurso y se animaron a realizar críticas dirigidas a la Casa Rosada.

En ese grupo entra Nacho Ortelli, periodista de Radio Rivadavia, quien aprovecho la debilidad del gobierno y disparó contra el presidente Javier Milei y su círculo íntimo.

"Milei necesita un pensamiento crítico, pero eso es muy difícil cuando alguien se cree un emperador y tenés una corte de papanatas que lo aplauden todo el tiempo", sentenció.