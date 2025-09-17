Crisis libertaria
Nacho Ortelli se acordó de criticar al "Emperador" Milei y a los "papanatas que lo aplauden"
El periodista, que hasta hace unos días defendía al gobierno, hizo un duro comentario desde Radio Rivadavia y apuntó contea el presidente: "Es muy difícil cuando alguien se cree un emperador".
Luego de la paliza que recibió el gobierno en las urnas, varios comunicadores oficialistas empezaron a cambiar su discurso y se animaron a realizar críticas dirigidas a la Casa Rosada.
En ese grupo entra Nacho Ortelli, periodista de Radio Rivadavia, quien aprovecho la debilidad del gobierno y disparó contra el presidente Javier Milei y su círculo íntimo.
"Milei necesita un pensamiento crítico, pero eso es muy difícil cuando alguien se cree un emperador y tenés una corte de papanatas que lo aplauden todo el tiempo", sentenció.