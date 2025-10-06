El periodista de radio Rivadavia, Nacho Ortelli, reveló la nueva filtración del macrismo en el gobierno de Javier Milei, a raíz de los sucesivos escándalos y la brutal situación económica que vinieron en una derrota electoral tremenda.

"El presidente mismo dice que hay áreas de su gobierno que no funcionan", aseguró el periodista y aclaró: "Es la explicación que termina dando para admitir que van a haber cambios y que va a entrar gente que disponga Mauricio Macri".

"Macri va a poner sus jugadores", aseguró el comunicador quien coincidió con el oscuro presente del gobierno para que el PRO vuelva a meterse en el gobierno después de un manoseo increíble.

"Mauricio Macri va a tener seguramente un papel más preponderante después del 26 de octubre", sentenció el periodista quien les recomendó a los macristas cobrar todo lo que puedan antes de los comicios, ya que si la derrota no llega a ser tan aplastante, Milei los volverá a traicionar.