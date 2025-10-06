Nacho Ortelli la advirtió a los macristas que se apuren a meter a los suyos antes de las elecciones
Uno de los periodistas oficialistas con más información del gobierno reveló que el expresidente volverá a meter las manos en la lata de un gobierno que parece estar nocaut, y aseguró que el propio Milei ahora reconoce que "hay áreas que no funcionan", pero esos cambios estarían atados al resultado de las elecciones.
El periodista de radio Rivadavia, Nacho Ortelli, reveló la nueva filtración del macrismo en el gobierno de Javier Milei, a raíz de los sucesivos escándalos y la brutal situación económica que vinieron en una derrota electoral tremenda.
"El presidente mismo dice que hay áreas de su gobierno que no funcionan", aseguró el periodista y aclaró: "Es la explicación que termina dando para admitir que van a haber cambios y que va a entrar gente que disponga Mauricio Macri".
"Macri va a poner sus jugadores", aseguró el comunicador quien coincidió con el oscuro presente del gobierno para que el PRO vuelva a meterse en el gobierno después de un manoseo increíble.
"Mauricio Macri va a tener seguramente un papel más preponderante después del 26 de octubre", sentenció el periodista quien les recomendó a los macristas cobrar todo lo que puedan antes de los comicios, ya que si la derrota no llega a ser tan aplastante, Milei los volverá a traicionar.