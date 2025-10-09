José Luis Espert está cada vez más complicado. Ahora en uno de los allanamientos a la casa de Federico Fred Machado se encontró el contrato firmado entre las partes y las fechas no coinciden con lo que había declarado el excandidato sino que claramente el dinero fue para financiar la campaña.

No es casualidad que las autoridades hayan encontrado ese contrato en un tacho de basura y roto pero con las partes fundamentales totalmente legibles.

Según lo que dice el contrato el profesor de Economía, José Luis Espert cobraría en total un millón de dólares por una supuesta asesoría que jamás se hizo.