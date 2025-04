Nacho Girón dejó a Milei en ridículo luego de que lo atacara a través de las redes sociales

La cruzada de Javier Milei contra el periodismo parece no tener fin, y el hombre que llegó prometiendo las ideas de la “libertad” no para de atacar a diferentes comunicadores que piensan distinto a él. Incluso, que tan solo osan criticarlo o llevarle la contra.

Nacho Girón no es la excepción, y en las últimas horas también fue víctima de la peor violencia institucional ejercida por el mismísimo presidente argentino, quien lo difamó y atacó a través de su cuenta oficial.

Todo comenzó con un mensaje del periodista suponiendo que Manuel Adorni no se presentaría el debate de candidatos porteños. Esta información fue chequeada nuevamente y rectificada en otro mensaje donde aseguró que finalmente el vocero presidencial sí estaría presente en dicho debate.

Pero Milei de todas maneras, lo trató de mentiroso y pidió dudar de su calidad humana.

Acto seguido, Girón le respondió y lo dejó realmente en ridículo frente a toda la comunidad de X.

Hola presidente @JMilei: otra vez veo que (pese a todos los problemas que aquejan al país) apuntás a ooootro periodista que siempre trabaja con honestidad. Para no hacerla larga, es fácil: el mensaje que publicás es de las 8.51. A las 10.18 de este 29/04 confirmo que @madorni iba a ir al debate. FIN, como dicen ustedes. El comunicador que busca la verdad (somos muchísimos) siempre chequea. Los otros son los que se enamoran de cualquier oficialismo y manchan la profesión. PD: aprovecho este medio para decir que me parece muy mal decir que "la gente no odia lo suficiente al periodismo". Baja un ejemplo desde la cima del poder que puede repercutir en violencia en la calle, canchas, escuelas (o en cualquier ambiente de la vida real, que nada tiene que ver con este micromundo digital al que le dedicás tanto tiempo). Merde en lo que viene para Argentina: aquí estaremos para narrarlo como corresponde. Un cariño.