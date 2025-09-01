Tal vez a raíz del escándalo de corrupción que envuelve al Gobierno, o tal vez porque los correntinos prefirieron la continuidad, lo cierto es que La Libertad Avanza sufrió un durísimo revés en la provincia mesopotámica.

De todos modos, y teniendo en cuenta que en esa provincia había menos de un millón de ciudadanos habilitados para votar, no se pueden transpolar esos resultados a la elección nacional del mes de octubre.

Pero Nacho Girón también explicó la patética postura que tuvo que tomar el PRO, que salió a felicitar a Juan Pablo Valdés, en lugar de reconocer la estrepitosa derrota de su propio candidato, Lisandro Almirón que no llegó ni al 10% de los votos y quedó en el cuarto lugar.