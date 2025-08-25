Como era de esperar, el tema excluyente en Duro de Domar fueron las denuncias de corrupción que involucran a Martín y Lule Menem, y a la hermana del presidente, Karina Milei.

Nacho Girón, el periodista de CNN Radio fue uno de los panelistas invitados, y contó cómo se está tratando de relativizar el tema en el oficialismo.

Pero reveló que hablando con varios dirigentes influyentes del gobierno libertario, le confesaron que no le encuentran la punta para poder hacer una reducción de daños.