Con la intención de atacar a la izquierda, la "humorista" de TN Luli Ofman intentó ironizar sobre la reacción de algunos dirigentes por el conflicto en Medio Oriente.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, le respondió con dureza desde su cuenta personal de ‘X’: "Es lamentable que este canal de noticias se preste para hacer ‘chistes’ con temas tan serios con el solo objetivo de atacarnos".

"En el caso, un extremadamente bajo nivel político se combina con formas espantosas de comunicación y producen esta serie de fakes, sin ton ni son. Espero que sea revertido a la brevedad", pidió Bregman.