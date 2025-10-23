Myriam Bregman cerró la campaña electoral de la izquierda en la radio de las Madres, en el programa de Daniel Tognetti.

A lo largo de más de cuarenta minutos contó cómo fue su enfrentamiento con Victoria Villarruel y Javier Milei en el Congreso y repasó los últimos años de la política nacional.

Pero le dedicó un párrafo especial a Hebe Bonafini, de quien recordó su rol en la crisis de 2001 y la autogestión de las empresas.

La entrevista completa

La dirigente de izquierda no solo habló del gobierno sino que también se refirió a su apoyo a Cristina Kirchner, a quien visitó en San José 1111.