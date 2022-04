Auster falleció el martes a causa de una "sobredosis accidental de drogas", según dijeron fuentes policiales al diario The New York Post.

El hijo de los escritores Paul Auster y Lydia Davis, estaba en libertad bajo fianza y enfrentaba cargos de homicidio involuntario derivados de la muerte de su hija Ruby de 10 meses, el 1 de noviembre pasado.

Aquel día, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la residencia de Auster en Brooklyn y cuando llegaron encontraron a la bebé inconsciente.

Posteriormente, fue trasladada al hospital donde certificaron su fallecimiento y una autopsia concluyó que Ruby murió de una sobredosis de fentanilo y heroína, dijeron las autoridades.

Paul Auster es un reconocido novelista que ha recibido numerosos galardones, como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Ha escrito obras como "Un hombre en la oscuridad", "El país de las últimas cosas", "El libro de las ilusiones", "Vértigo", "La trilogía de Nueva York" o “Leviatán”.

Lydia Davis es autora de "The Thirteenth Woman and Other Stories", entre otras grandes obras y una reconocida traductora del inglés.