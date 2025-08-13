Federico Sturzenegger destruyó el ANMAT, lo desfinanció y despidió a cientos de empleados, pero ahora no se hace cargo de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no haya podido hacer los controles pertinentes. Ahora Sturzenegger reconoció que el Estado no nos protege.

Pero Sturzenegger no es el único del gobierno que se hace el distraído, el ministro de Salud, Mario Lugones, después de comerse la curva de los exámenes para los residentes, ni siquiera dio una conferencia de prensa para hablar del tema del fentanilo ni para hablar de enfermedades que nunca habían estado en el país y ahora existen gracias a la desidia de su ministerio.

Hasta los canales oficialistas se hacen cargo de la situación y lo hacen público mientras el Estado mira para otro lado.