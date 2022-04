Hugo Moyano apuntó contra la oposición que hace críticas "desmedidas" a las acciones del Gobierno "como si en el mundo no pasara nada", cuando en realidad "estamos en una guerra económica" a nivel internacional. Pero también a la cúpula de la CGT.



"El Gobierno está con el trabajador. Hay que transmitirle al trabajador que la situación del mundo se ve reflejada en el país, que no se dejen engañar por aquellos que critican y dicen que todo se está haciendo mal. El Gobierno está haciendo una tarea muy importante pero las cosas están muy difíciles. Estar al frente de este país después de las cosas que ha sufrido con la pandemia macrista, la pandemia del Covid y ahora la guerra de Rusia es muy complicado", aseguró el secretario general del sindicato Camioneros en una entrevista para el programa Desiguales de la Televisión Pública.



"Estamos viviendo una guerra económica. Europa esta muy preocupada por la inflación que tiene. Estados Unidos después de 40 años tiene la inflación mas grande de la historia. Eso hay que analizar para dar una opinión. Es muy fácil decir que las cosas andan mal si no", añadió.



En esa línea, Moyano afirmó que desde ciertos sectores "todo lo que hace el Gobierno lo ven mal porque ignoran lo que está pasando en el mundo" y consideró que "las criticas al gobierno son desmedidas".

La defensa al gobierno