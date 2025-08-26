La casta de fiesta
Motosierra a los discapacitados: la crueldad de Milei estalló en la cara de Trebucq por el durísimo testimonio de un hombre
El móvil de LN+ conversó con un señor que contó el drama que está atravesando su familia: "Mi hija es no vidente y está esperando para cobrar".
En medio de la investigación por una trama de corrupción, que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo, en el edificio del ente público hacen largas filas para reclamar el cobro de sus pensiones por discapacidad.
El móvil de LN+ conversó con algunas personas damnificadas y una de ellas dejó un durísimo testimonio en el programa de Esteban Trebucq.
“Ella es no vidente y está esperando para volver a cobrar”, expresó un hombre. “No tengo idea porque se lo interrumpieron”, agregó.