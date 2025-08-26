En medio de la investigación por una trama de corrupción, que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo, en el edificio del ente público hacen largas filas para reclamar el cobro de sus pensiones por discapacidad.

El móvil de LN+ conversó con algunas personas damnificadas y una de ellas dejó un durísimo testimonio en el programa de Esteban Trebucq.

“Ella es no vidente y está esperando para volver a cobrar”, expresó un hombre. “No tengo idea porque se lo interrumpieron”, agregó.