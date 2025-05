Si hay algo que caracteriza a Guillermo Moreno es su convicción de que lo que está haciendo es lo correcto.

Eso hace que situaciones como las vividas en ‘El Tropezón’ no le hagan mella. Si bien la escena donde una mujer lo increpa por “haberse robado todo” se viralizó, el ex Secretario de Comercio lo explicó desde su punto de vista.

"Mentira, no me sacaron del restaurante. Ya me estaba yendo. Uno que seguramente era radical me hace una chanza, nos reímos. Y una señora nos dijo ladrones. Ahí ya no me gustó", aclaró Moreno.

"Cuando se paran otros varones, otra mesa se para a defenderme y le gritan desubicada a la mujer. Y la encontramos a la mujer, así que le va a llegar una carta documento por andar increpando sin pruebas. Va a tener que pedir disculpas o demostrar que somos lo que dijo. Le va a salir una moneda".

Moreno apuntó contra Jonatan Viale

"Jonatan Viale, eso es mentira no me echaron, ya había comido, me estaba yendo. Ese sí que es un ensobrado, ya lo viste con el presidente".