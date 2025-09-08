Javier Milei salió a calmar a las fieras, pensando más en los mercados que en los votos de octubre. Con un lunes donde la tensión sobre el dólar va a ser el tema del día, el presidente trató de convencerlos de que reconoce los errores políticos que lo hicieron perder la elección, pero mantendrá el rumbo económico a rajatabla.

Sentado en el estudio de Crónica, Guillermo Moreno escuchó las palabras del mandatario y las analizó con su particular estilo.

"El discurso del presidente es de un muchacho enfermo, está claro. Está fuera de la realidad, no asume que el rey está desnudo y él piensa que está vestido".

"El presidente piensa que los errores serán errores metodológicos de la campaña y no de su política macro. Lo que acá se rechazó fue todo lo que él acaba de ratificar, con lo cual no entendió nada. Estamos con un presidente enfermito".

"Lamentablemente agudizó la situación. Esperaba otro discurso de construir puentes, encontrar una solución para encauzar esto".

"Vamos a esperar mañana. Total si el 10% que está bajando YPF no tiene ninguna importancia, que el abastecimiento va a estar garantizado porque no fue una elección ejecutiva, no hay ningún problema, nos equivocamos. Ahora, si no nos equivocamos, esto es tremendo. Ahora tendríamos que estar construyendo el gobierno de unidad nacional".

El discurso de Milei

El presidente argentino reconoció la derrota aunque no felicitó al peronismo por el triunfo.