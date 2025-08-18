La presentación de las listas del peronismo en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires muestran la intención de preservar la unidad por encima de todo y balancear la participación de todos los espacios.

Uno que quedó afuera es Guillermo Moreno, quien sonaba para colarse en algún lugar pero terminó sin aparecer.

En su participación en Crónica, el titular de Principios y Valores prefirió dejar de lado sus intereses personales y centrarse en ganarle a los libertarios.

Pero no dejó pasar la oportunidad de analizar el armado de las listas y mostrar cómo se equilibraron las candidaturas para que todos estén representados.