Guillermo Moreno analizó la supuesta quita de retenciones que al final no fue tal.

El dirigente peronista aseguró en diálogo con el Gallego Fernández Llorente, que los miembros de la Sociedad Rural "se creen los dueños de la Argentina y son unos pavotes", al mismo tiempo que apuntó contra su titular, Nicolás Pino.

"Es el primero al que va a rodar su cabeza porque los dejó a todos como unos idiotas", aseguró Guillermo Moreno y sentenció que "si La Rural no se carga al gobierno, no existe más".

Moreno afirmó que "fueron timados" y por lo tanto "tienen que reaccionar muy fuerte".