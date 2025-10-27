41 a 24, marcó el tablero que presentó el gobierno a favor de La Libertad Avanza contra Fuerza Patria.

Sin embargo Guillermo Moreno planteó en su participación en Crónica para analizar los resultados electorales, que ese número es falso.

Moreno señaló que al peronismo deben sumársele los votos que no iban bajo el nombre de Fuerza Patria. En Mendoza, Formosa, Santa Cruz y Tierra del Fuego hubo otras denominaciones pero también eran listas peronistas.