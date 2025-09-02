“Es raro, este presidente está muy desordenado, el gobierno está en declive, está cayendo muy duro” sentenció Guillermo Moreno, quien había pronosticado que Javier Milei terminaría estrellándose conta sus propias contradicciones.

Después tuvo tiempo para dedicarle a la difusión de los audios de Karina, poniendo la mira en la reacción del oficialismo: "La resolución del juez es absurda, el juez dice que todos los audios que se hayan grabado en la Casa Rosada no se pueden pasar. ¿Y cómo sabe que fueron grabados en Casa Rosada? Si fuera un video bueno, ¿pero un audio cómo sabe dónde fue?" se rio de la decisión judicial.

Para terminar le dedicó un párrafo a Patricia Bullrich: "¿Está enojada la Patricia, no? Está brava, que quieren allanar... qué raros que son estos pibes".