Al parecer Morales Solá se vio en la obligación de dar su opinión sobre la libertad concedida a Julio De Vido por el Tribunal oral que lo juzga.

Y no sólo eso sino que su opinión es que De Vido, como cualquier otra persona, aclaró para despejar dudas de si lo suyo era un ataque personal, debía permanecer preso. Al periodista no le importaron los argumentos de la cámara que expresó que no había ningún peligro de fuga ni posibilidad de interferir con la justicia, y sentenció que el ex funcionario debía permanecer en prisión preventiva.