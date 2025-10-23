Problemas de ego
Monzó: "No me preocupa tanto el 26, me preocupa el 27, el presidente tiene una gran megalomanía, es un narcisista sin empatía"
El candidato a diputado por Provincias Unidas estuvo en 'Desayuno americano' el programa que conduce Pamela David en América y puso en alerta sobre la reacción de Milei si el resultado electoral no es el que espera.
Emilio Monzó es un histórico armador del peronismo que fue cooptado en su momento por Mauricio Macri y logró juntar voluntades detrás de Juntos por el Cambio, que lo llevó al triunfo.
Ahora es uno de los cerebros en la construcción de ‘Provincias Unidas’ que se presenta competente en las elecciones de este domingo en varios distritos.
Monzó estuvo en América y allí, más que analizar las políticas que llevó adelante Javier Milei, se basó en la personalidad del presidente a la que calificó de ser de "una gran megalomanía, es un narcisista, y cuando tenés esas características, la empatía no existe".