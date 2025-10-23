Emilio Monzó es un histórico armador del peronismo que fue cooptado en su momento por Mauricio Macri y logró juntar voluntades detrás de Juntos por el Cambio, que lo llevó al triunfo.

Ahora es uno de los cerebros en la construcción de ‘Provincias Unidas’ que se presenta competente en las elecciones de este domingo en varios distritos.

Monzó estuvo en América y allí, más que analizar las políticas que llevó adelante Javier Milei, se basó en la personalidad del presidente a la que calificó de ser de "una gran megalomanía, es un narcisista, y cuando tenés esas características, la empatía no existe".