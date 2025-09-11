Eduardo Feinmann quedó como un verdadero idiota al aire luego de indignarse por una fake bastante absurda que apareció en las redes sociales en las últimas horas.

Algún usuario utilizó la IA para recrear un supuesto encuentro entre Katy Perry y Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, como consecuencia de las imágenes de la cantante levantando orgullosamente un cuadro de Evita que se hicieron muy virales.

Pero seguramente no creyó que el propio Eduardo Feinmann sería tan virgo de creerse la noticia e incluso ¡darla a conocer en su programa de América! sin chequear absolutamente nada, claro está.

El conductor puso la foto al aire y se mostró completamente indignado por esta supuesta visita que nunca existió, que ya de por sí sería bastante extraña. Asimismo, expresó: "¿Esa cárcel es una joda?".

Por eso empezaron a hablar de la "prisión domiciliaria no regulada" y otra sarta de estupideces, coronadas por la indignación de Feinmann que hasta le mando un mensaje a los jueces: "Todo porque levantó un cuadro de Evita y Cristina la llamó y le dijo venite. Señores jueces, ¿En serio se dejan forrear y tocar el culo por esta señora?"

Claro que las redes no perdieron oportunidad para mofarse de Eduardo.